"Сцедить молоко было негде, грудь твердела, Эмир не хотел брать ее, потому что она была как камень". Джамала поделилась опытом грудного вскармливания

Украинская певица Джамала заявила, что считает грудное вскармливание самым сложным этапом материнства.

Украинская певица Джамала рассказала в Instagram, как меняется ее новорожденный сын Селим-Гирай.

"Даже сейчас, когда пишу этот пост, я кормлю. Грудное вскармливание (ГВ) – для меня, наверное, это самое-самое-самое сложное в материнстве! Процесс кормления ребенка – стресс на всех уровнях! Сначала волнуешься, чтобы пришло молоко, потом – чтобы его хватало, затем переживаешь – а что, если ребенок не наедается. А дальше – что съесть, потому что у малыша колики. И ты не ешь ничего вредного, а колики все равно продолжаются! Даешь какие-то капли, но тут как при насморке: будешь капать – пройдет через семь дней, не будешь – через неделю", – написала певица.

Джамала заявила, что преклоняется перед девушками, которые кормят достаточно долго – год и больше. Она рассказала о периоде кормления своего старшего сына, Эмира-Рахмана.

"Эмира я кормила 7,5 месяца, находясь в нереальном концертном графике. И расстояние Славутич – Мариуполь поставило точку в нашем ГВ. Сцедить молоко было негде, грудь твердела, Эмир не хотел брать ее, потому что она была как камень. Стресс для нас обоих. Мамам, которые находятся в активном рабочем графике, это очень сложно. Конечно, я за ГВ, но могу повторить, что это самый сложный момент в материнстве. Тут успех зависит от двух людей – мамы и малыша! Влияет твое питание, да что там, абсолютно все! Я уже молчу о стрессе, недосыпе. Ты должен быть как робот: пьешь литрами воду, фиточай... Думаешь, родила – все, начинаю худеть! И сразу нет молока! Тогда со страхом начинаешь есть все. Какое тут спокойствие? Есть такое выражение "весь мозг в молоко". Я это действительно переживала! Нужно было покормить, затем – сцедить, чтобы оставить на еще одно кормление, побежать на саундчек, а затем отыграть концерт", – поделилась исполнительница.

Джамала призналась, что в период грудного вскармливания путала значения слов в разговорах с людьми, отчего видела ухмылки на их лицах.

"Но все мои мысли были заняты одним – как накормить ребенка! Природа за нас так все придумала. Первые месяцы жизни малыша самые сложные. Это время нам нужно, чтобы напитать своего детеныша всем необходимым, все мысли мамы заняты только этим. Девушки, которые кормят, вы крутые! Не корите себя, если приходится закончить ГВ. Негативно отношусь, когда упрекают, что кто-то недолго кормит грудью своего ребенка. У каждого на то свои причины, это нужно уважать", – заявила певица.

Джамала сообщила о рождении второго ребенка, Селима-Гирая, 20 июня. Муж Джамалы, финансист Бекир Сулейманов рассказал, с каким ростом и весом родился их младший сын.

О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля. Роды прошли 19 июня.

25 апреля 2017 года Джамала и Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила первого сына Эмира-Рахмана.