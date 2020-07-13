"Это вызвало шок!", "Как так выглядеть после родов?". Джамала показала фигуру

Украинская певица Джамала разместила в Instagram подборку снимков. Она позировала в корсете и брюках.
На некоторых фото Джамала держит на руках новорожденного сына Селима-Гирая.
"Как же я люблю петь", – написала она и сопроводила пост хештегом "люблю свою профессию".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики прокомментировали публикацию.
"Джамала, вы так быстро вернулись в форму, что это у меня вызвало шок! Супер!" – написала rogovatamara602019.
"Как так выглядеть после родов?" – спросила annie_kyrychevska.
Джамала сообщила о рождении второго ребенка, Селима-Гирая, 20 июня. Муж Джамалы, финансист Бекир Сулейманов рассказал, с каким ростом и весом родился их младший сын.
О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля. Роды прошли 19 июня.
25 апреля 2017 года Джамала и Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила первого сына Эмира-Рахмана.