"Это вызвало шок!", "Как так выглядеть после родов?". Джамала показала фигуру

Украинская певица Джамала, родившая второго ребенка, продемонстрировала физическую форму после вторых родов.

Украинская певица Джамала разместила в Instagram подборку снимков. Она позировала в корсете и брюках.

На некоторых фото Джамала держит на руках новорожденного сына Селима-Гирая.

"Как же я люблю петь", – написала она и сопроводила пост хештегом "люблю свою профессию".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Как же я люблю петь * * #ilovemyjob Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 11 Июл 2020 в 11:51 PDT

Подписчики прокомментировали публикацию.

"Джамала, вы так быстро вернулись в форму, что это у меня вызвало шок! Супер!" – написала rogovatamara602019.

"Как так выглядеть после родов?" – спросила annie_kyrychevska.

Джамала сообщила о рождении второго ребенка, Селима-Гирая, 20 июня. Муж Джамалы, финансист Бекир Сулейманов рассказал, с каким ростом и весом родился их младший сын.

О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля. Роды прошли 19 июня.

25 апреля 2017 года Джамала и Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила первого сына Эмира-Рахмана.