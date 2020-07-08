"Дождь лил как из ведра". Джамала показала фотографии, сделанные в день выписки из роддома

По словам украинской певицы Джамалы, 23 июня – в день выписки из роддома – была дождливая погода.

Спустя три недели после рождения второго сына украинская певица Джамала разместила в Instagram снимки, сделанные во время выписки из роддома.

"Семья. Выписка 23 июня 2020 года", – подписала она снимки, сделанные фотографом под ником pershyipodyh.

По словам певицы, в день выписки была дождливая погода и пришлось прятаться под зонтом.

"Дождь лил как из ведра", – рассказала Джамала в комментариях.

25 апреля 2017 года Джамала и Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила первого сына Эмира-Рахмана.О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля. Роды прошли 19 июня.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.