"Дождь лил как из ведра". Джамала показала фотографии, сделанные в день выписки из роддома

Спустя три недели после рождения второго сына украинская певица Джамала разместила в Instagram снимки, сделанные во время выписки из роддома.
"Семья. Выписка 23 июня 2020 года", – подписала она снимки, сделанные фотографом под ником pershyipodyh.
По словам певицы, в день выписки была дождливая погода и пришлось прятаться под зонтом.
"Дождь лил как из ведра", – рассказала Джамала в комментариях.
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Aile. Родина. Family * Виписка 23.06.2020 * Дякую за світлини чудовіи * Яні, яка була зі мною в такі інтимні моменти @pershyipodyh * #Mas * allah
25 апреля 2017 года Джамала и Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила первого сына Эмира-Рахмана.О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля. Роды прошли 19 июня.
19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.