"Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, приготовить завтрак". Джамала рассказала, как проходит ее отдых в Турции

Украинская певица Джамала, отдыхающая в Турции с мужем и двумя детьми, младшему из которых исполнился месяц, призналась, что ей удается поспать не более двух часов в сутки.

Джамала: Такое ощущение, что ты не просто без сил, а у тебя их и не было Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала, которая с 22 июля отдыхает вместе с мужем и двумя детьми в Турции, заявила, что чувствует себя обессиленной. Об этом она написала в Instagram.

"Самое сложное в эти дни – пережить утро. Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, приготовить завтрак. Такое ощущение, что ты не просто без сил, а у тебя их и не было. Где их взять?" – рассказала певица.

Джамала отметила, что на отдыхе ей удается поспать не более двух часов в сутки.

"Днем, если удастся урвать часок, это счастье!" – призналась она.

Певица подчеркнула, что не хотела бы жаловаться, но призналась, что сон стал мечтой.

"Спасает море. На берегу безлюдно. Ощущение, что на этом острове не было ни вируса, ни карантина. Небольшой рай!" – подытожила она.

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.

22 июля певица сообщила, что улетела на отдых в Турцию. "Да, мы безумные! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек", – написала она.

Турция возобновила авиасообщение с Украиной с 1 июля, заявив о намерении принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус.