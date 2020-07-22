"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу

Украинская певица Джамала, которая в июне родила второго сына, заявила, что во время отдыха в другой стране будет справляться с двумя детьми без помощи нянь.

Джамала родила второго сына в июне 2020 года Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала на своей странице в Instagram разместила снимки, сделанные в аэропорту Борисполь перед вылетом в Турцию.

Певица назвала свое решение отдохнуть за границей долгожданным и выстраданным.

"Да, мы безумные! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек", – написала она.

Певица отметила, что во время полета они соблюдали масочный режим, однако их старший сын все время норовил снять с лица маску.

Фото: jamalajaa / Instagram

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.

Турция возобновила авиасообщение с Украиной с 1 июля, заявив о намерении принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус.