"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу

Украинская певица Джамала на своей странице в Instagram разместила снимки, сделанные в аэропорту Борисполь перед вылетом в Турцию.
Певица назвала свое решение отдохнуть за границей долгожданным и выстраданным.
"Да, мы безумные! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек", – написала она.
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Наконец-то это свершилось! Мы решились. Отпуск. Долгожданный. По-особенному выстраданный. Да, мы безумные! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек, просто коляски и мы — полны любви и энтузиазма покорять мир. Ладно, не мир, а просто побережье Мармариса Итого: • масочный режим — соблюдён • социальная дистанция — старались соблюдать, но в самолете всё плотнячком На четвёртой фотографии Эмир демонстрирует своё отношение к маске. * P.S. Да, маски — это очень тяжело. Как прошёл полёт, расскажу как-нибудь потом. * Здоровья нам всем и хорошего отдыха! * #anexbaby #Ma * allah
Певица отметила, что во время полета они соблюдали масочный режим, однако их старший сын все время норовил снять с лица маску.
Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.
19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.
Турция возобновила авиасообщение с Украиной с 1 июля, заявив о намерении принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус.