"По дороге ты проклинаешь все. Но потом становится лучше". Джамала рассказала, как провела отпуск в Турции

Украинская певица Джамала, которая в июне 2020 года во второй раз стала мамой, призналась, что по пути в Турцию проклинала все. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
"Итак, мы все-таки слетали в отпуск вчетвером – [муж] Бекир, [старший сын] Эмир, [младший] Селим и я. Все возможно. Главное – держаться! Несколько часов, особенно по дороге на отдых, ты проклинаешь все. Но потом все становится лучше", – описала отдых певица.
Также Джамала посоветовала фолловерам, которые собираются в отпуск, оставить половину из собранных вещей дома, а тем, кто будет путешествовать с детьми, отказаться от детских чемоданов и закачать побольше мультфильмов.
"И самое главное – это терпение", – резюмировала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Летать возможно хуже не летать (знаки препинания расставьте сами) * Итак, мы все-таки слетали в отпуск вчетвером — Бекир, Эмир, Селим и я. Все возможно. Главное — держаться! Несколько часов, особенно по дороге на отдых, ты проклинаешь все. Но потом все становится лучше Подозреваю, что вы и так все знаете без меня, конечно. Но поделюсь своими лайфхаками: * Чемоданов желательно брать столько, сколько взрослых людей! Всякие детские чемоданы, которые вроде как должны возить дети — это развод Наблюдала, что в итоге это лишний груз для взрослыхРаз уже заговорили о чемоданах. Вещей нужно брать ровно столько, сколько вы бы хотели взять, но потом оставьте ровно половину. Коляска. Обязательно должна легко разбираться – локтем, ногой – одним нажатием. В ручную кладь я беру рюкзак. А в нем — все самое необходимое. Ведь в дороге может произойти все что угодно — задержка рейса, ваш самолёт может остановиться в пустыне... Ладно, с пустыней переборщила Но в целом там есть все необходимое для двух детей, аптечка, памперсы с запасом. Лёгкий перекус — печеньки, яблоки, бананы. Закачать побольше мультиков! Обязательно!!! * И самое главное — это терпение
Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности она сообщила 12 февраля.
19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.
Спустя месяц после родов певица заявила, что отправляется с мужем и двумя детьми на отдых в Турцию.
После нескольких дней отдыха Джамала заявила, что мечтает выспаться и чувствует себя обессиленной.
Турция возобновила авиасообщение с Украиной с 1 июля, заявив о намерении принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус.