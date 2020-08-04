"По дороге ты проклинаешь все. Но потом становится лучше". Джамала рассказала, как провела отпуск в Турции

Украинская певица Джамала поделилась в сети впечатлениями от отпуска, который она провела вместе с мужем Бекиром Сулеймановым и двумя детьми – двухлетним Эмиром и полуторамесячным Селимом в Турции.

Украинская певица Джамала, которая в июне 2020 года во второй раз стала мамой, призналась, что по пути в Турцию проклинала все. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Итак, мы все-таки слетали в отпуск вчетвером – [муж] Бекир, [старший сын] Эмир, [младший] Селим и я. Все возможно. Главное – держаться! Несколько часов, особенно по дороге на отдых, ты проклинаешь все. Но потом все становится лучше", – описала отдых певица.

Также Джамала посоветовала фолловерам, которые собираются в отпуск, оставить половину из собранных вещей дома, а тем, кто будет путешествовать с детьми, отказаться от детских чемоданов и закачать побольше мультфильмов.

"И самое главное – это терпение", – резюмировала она.

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности она сообщила 12 февраля.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.

Спустя месяц после родов певица заявила, что отправляется с мужем и двумя детьми на отдых в Турцию.

После нескольких дней отдыха Джамала заявила, что мечтает выспаться и чувствует себя обессиленной.

Турция возобновила авиасообщение с Украиной с 1 июля, заявив о намерении принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус.