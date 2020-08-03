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03 августа, 2020
 
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"Какая прелесть". Джамала показала полуторамесячного сына на отдыхе в Турции

Украинская певица Джамала, которая в июне во второй раз стала мамой, поделилась в сети снимком младшего сына Селима – 19 августа ему исполнится два месяца.

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Джамала мать двух сыновей
Джамала – мать двух сыновей
Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Украинская певица Джамала разместила в Instagram фото, на котором запечатлена вместе со своим полуторамесячным сыном Селимом во время отдыха в Турции. 

Певица позирует перед камерой, стоя в море с сыном на руках. Ребенок повернут к объективу спиной. 

"Селим уже такой большой, а вроде бы только вчера родился", – отреагировали на фото подписчики. 

"Боже, какая прелесть", – умиляются фолловеры. 

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.

Спустя месяц после родов певица заявила, что отправляется с мужем и двумя детьми на отдых в Турцию. 

После нескольких дней отдыха Джамала заявила, что мечтает выспаться и чувствует себя обессиленной

Теги: Украина, Турция, Джамала, дети, беременность, певица, отдых
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