"Человек меняется на глазах". Джамала показала двухмесячного сына

Младшему сыну украинской певицы Джамалы 19 августа исполнилось два месяца – по этому поводу артистка разместила в сети серию новых семейных фото.

Украинская певица Джамала 19 августа на своей странице в Instagram обнародовала серию снимков, на которых запечатлена вместе с мужем и сыновьями.

"Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорожденного. А теперь понимаю! Ведь такие поразительные перемены, как в первые месяцы, ты больше и не заметишь", – поделилась эмоциями певица.

Джамала призналась, что теперь ей хочется отмечать каждый месяц жизни новорожденного сына, так как следующий уже будет совсем другим.

"Человек меняется, раскрывается у тебя на глазах. Ты понимаешь, почему тебе хочется отметить именно этот месяц! Сегодня празднуем два [месяца]", – подытожила она.

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности она сообщила 12 февраля.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.