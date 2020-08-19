"Человек меняется на глазах". Джамала показала двухмесячного сына

Украинская певица Джамала 19 августа на своей странице в Instagram обнародовала серию снимков, на которых запечатлена вместе с мужем и сыновьями.
"Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорожденного. А теперь понимаю! Ведь такие поразительные перемены, как в первые месяцы, ты больше и не заметишь", – поделилась эмоциями певица.
Джамала призналась, что теперь ей хочется отмечать каждый месяц жизни новорожденного сына, так как следующий уже будет совсем другим.
"Человек меняется, раскрывается у тебя на глазах. Ты понимаешь, почему тебе хочется отметить именно этот месяц! Сегодня празднуем два [месяца]", – подытожила она.
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Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорождённого - «нам два месяца, нам шесть месяцев и т.д.» * А теперь понимаю! Ведь так отчетливо, такие поразительные перемены, как в первые дни, первые недели и первые месяцы, ты больше и не заметишь. На глазах у тебя вырастает человек... * Это очень похоже на эффект таймлапс, так на канале Discovery в замедленной съёмке показывают, как распускается цветок Человек меняется, раскрывается у тебя на глазах. Это настолько уникальное событие Ты понимаешь, почему тебе хочется отметить именно этот месяц! Он больше никогда не повторится, следующий будет другим. * Сегодня празднуем два! * Ph. @karpiy * #Ma * allah
Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности она сообщила 12 февраля.
19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.