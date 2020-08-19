Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2020
 
Новости

"Человек меняется на глазах". Джамала показала двухмесячного сына

Младшему сыну украинской певицы Джамалы 19 августа исполнилось два месяца – по этому поводу артистка разместила в сети серию новых семейных фото.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джамала: Сегодня празднуем два [месяца]
Джамала: Сегодня празднуем два [месяца]
Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Украинская певица Джамала 19 августа на своей странице в Instagram обнародовала серию снимков, на которых запечатлена вместе с мужем и сыновьями. 

"Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорожденного. А теперь понимаю! Ведь такие поразительные перемены, как в первые месяцы, ты больше и не заметишь", – поделилась эмоциями певица. 

Джамала призналась, что теперь ей хочется отмечать каждый месяц жизни новорожденного сына, так как следующий уже будет совсем другим. 

"Человек меняется, раскрывается у тебя на глазах. Ты понимаешь, почему тебе хочется отметить именно этот месяц! Сегодня празднуем два [месяца]", – подытожила она. 

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности она сообщила 12 февраля.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.

Теги: Джамала, дети, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Записки бывшего подполковника КГБ: Ленинградские чекисты Путина и участники проекта Рогозина "Родина"
Записки бывшего подполковника КГБ: Ленинградские чекисты Путина и участники проекта Рогозина "Родина"
Владимир ПОПОВ
  Илларионов: Если Лукашенко примет разумное решение и уйдет сейчас, есть шанс, что судьба Каддафи и Чаушеску его не постигнет
  Илларионов: Если Лукашенко примет разумное решение и уйдет сейчас, есть шанс, что судьба Каддафи и Чаушеску его не постигнет
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Помощник 67-летнего Рурка выбрал для него место на украинском кладбище
Помощник 67-летнего Рурка выбрал для него место на украинском кладбище
"Все ближе к первому эфиру "Танцев со звездами". Мейхер раскрыла подробности своего первого номера
"Все ближе к первому эфиру "Танцев со звездами". Мейхер раскрыла подробности своего первого номера
  "Сбылась моя мечта, ребенок похож на отца". Alyosha рассказала о новорожденной дочери
  "Сбылась моя мечта, ребенок похож на отца". Alyosha рассказала о новорожденной дочери
"Реальная какашечка". Поклонники Потапа высказались о его "шапке-какашке"
"Реальная какашечка". Поклонники Потапа высказались о его "шапке-какашке"
"Человек меняется на глазах". Джамала показала двухмесячного сына
"Человек меняется на глазах". Джамала показала двухмесячного сына
"Глазами дочка копия мамы, а сын точнейшая копия папы". Фреймут повела в школу детей от продюсера украинского канала
"Глазами дочка копия мамы, а сын точнейшая копия папы". Фреймут повела в школу детей от продюсера украинского канала
"Был скромным и стеснительным". Яма показал детское фото с партнершей по танцам
"Был скромным и стеснительным". Яма показал детское фото с партнершей по танцам
Кассель сделал татуировку в честь жены
Кассель сделал татуировку в честь жены
Свитолина "расстреляла" своего бойфренда теннисными мячами. Видео
Свитолина "расстреляла" своего бойфренда теннисными мячами. Видео
Притула получил государственный орден
Притула получил государственный орден
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Единение с природой". Каменских оголилась полностью. Фото
"Единение с природой". Каменских оголилась полностью. Фото
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Пора уже бэйбиков". Жена Добрынина Квиткова после свадьбы заговорила о "следующем шаге"
"Пора уже бэйбиков". Жена Добрынина Квиткова после свадьбы заговорила о "следующем шаге"
"Зовите меня Нептун". Роналду поплавал на глубине 14 метров
"Зовите меня Нептун". Роналду поплавал на глубине 14 метров
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS