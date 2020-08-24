Зеленский сообщил, когда в Украине проведут военный парад

Украинская военная техника сейчас должна быть не на параде в Киеве, а в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский сегодня в ходе торжеств по случаю Дня Независимости Украины высказал мнение, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию", – подчеркнул Зеленский.

Он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

"Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир, мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость", – добавил президент.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украина отмечает 29-летие независимости 24 августа 2020 года.

Мероприятия ко Дню Независимости Украины в Киеве в этом году проводятся на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане Незалежности. Это решение принял Кабинет Министров Украины 19 августа.

В 2019 году в День Независимости в Киеве прошло Шествие достоинства. На нем не было военной техники и парада. Кроме военнослужащих, награждали заслуженных учителей и спортсменов. В торжествах участвовали певицы Алина Паш, Тина Кароль и другие. После шествия состоялось альтернативное мероприятие – Марш защитников Украины.