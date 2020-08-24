ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: Строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не читать проповеди по патриотизму

Президент Украины Владимир Зеленский призвал своих предшественников "не путаться под ногами" в попытке новой власти реформировать страну.

Зеленский предшественникам: У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку
Зеленский – предшественникам: У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку
Фото: president.gov.ua

Украинские власти сейчас строят страну, которая всегда готова дать отпор тому, кто атакует – агрессору ли, вирусу или мировому финансовому кризису. Об этом сегодня на торжественном мероприятии по случаю Дня Независимости Украины заявил президент Владимир Зеленский, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не читать проповеди по патриотизму. Страну, куда наши люди захотят возвращаться. Возвращаться по хорошим дорогам, которые мы сегодня строим. Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос, и в честь кого назвать построенный корвет", – сказал президент.

Он призвал присоединяться всех, кто готов помогать украинцам строить такую страну, а остальных попросил "не мешать".

"У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами у страны, которая движется вперед", – отметил Зеленский.

24 августа 2020 года Украина отмечает 29-летие независимости.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский победил на выборах президента весной 2019 года – он обошел тогдашнего президента Петра Порошенко с результатом 73,22% голосов избирателей против 24,45%.

Теги: Украина, аннексия, Владимир Зеленский, власть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Язык выбешивает", "В сапогах не жарко?", "Секси". Подписчики Каменских прокомментировали фото ее прогулки
"Язык выбешивает", "В сапогах не жарко?", "Секси". Подписчики Каменских прокомментировали фото ее прогулки
18 артистов и 42 трека. В День Независимости Monatik представил попурри из легендарных композиций украинских исполнителей
18 артистов и 42 трека. В День Независимости Monatik представил попурри из легендарных композиций украинских исполнителей
  Mira me Bebe. Бузова выпустила клип-боевик с Джаро & Ханза. Видео
  Mira me Bebe. Бузова выпустила клип-боевик с Джаро & Ханза. Видео
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
Участница шоу "Танцы со звездами" Фреймут заразилась COVID-19
Участница шоу "Танцы со звездами" Фреймут заразилась COVID-19
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
  "Я вымаливал на коленях, со слезами". Бабкин признался, что изменял жене Снежане
  "Я вымаливал на коленях, со слезами". Бабкин признался, что изменял жене Снежане
Alyosha показала, как выглядит после родов
Alyosha показала, как выглядит после родов
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины
Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как ему снимают грим после съемок
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как ему снимают грим после съемок
"Этот язык ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
"Этот язык – ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
  Save The Day. Мэрайя Кэри записала новый трек с Лорин Хилл. Аудио
  Save The Day. Мэрайя Кэри записала новый трек с Лорин Хилл. Аудио
Судебные записи в штате Техас – виды, значение
Судебные записи в штате Техас – виды, значение PR
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
  Егорова назвала образ украинского героя рагулем, готовым жертвовать жизнью из-за "высокой суицидальной готовности"
Егорова назвала образ украинского героя рагулем, готовым жертвовать жизнью из-за "высокой суицидальной готовности"
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
"Этот язык ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
"Этот язык – ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS