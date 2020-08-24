Сегодня люди толпами ходят в центре Киева, а завтра будут страшиться антирекордов COVID-19

Смотрю фото с марша в центре Киева.

Люди, конечно, всегда одинаковые, но в Украине они одинаковы с особым цинизмом.

Сегодня они ходят толпами, завтра они будут страшиться антирекордов COVID-19 и проклинать некую трансцендентную "систему" за то, что она не справилась с эпидемией.

"Система" же, под гнетом проклятий и включив чиновничью логику, начнет закручивать гайки наугад – в основном с целью прикрыть себе задницу. Эти и так невпопад принимаемые меры будут саботироваться все теми же участниками сегодняшних маршей.

А все почему? А потому, что гражданам независимой и демократичной страны часто невдомек, что они-то и есть та самая "система".

Пожелаем же мудрости всем вокруг в 29-й день рождения Украины.

Источник: Serhii Shcherbyna / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора