Как Фонд Рината Ахметова помогает медицине страны готовиться ко второй волне коронавируса

Коронавирус часто сравнивают с испанским гриппом, который обрушился на мир 100 лет назад. У вируса, от которого погибли до 50 миллионов человек, было три волны, самой сильной оказалась вторая. Вирус постоянно мутировал и становился сильнее.
Главная проблема коронавируса COVID-19 – осложнения, которые затрудняют дыхание. Современные аппараты ИВЛ способны спасать самых тяжелых пациентов, но многие государственные больницы обеспечены только аппаратами, произведенными в прошлом веке. Чтобы изменить ситуацию, Фонд Рината Ахметова запустил проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
В рамках проекта были закуплены и переданы врачам экспресс-тесты для определения коронавируса, средства индивидуальной защиты для медиков, анализаторы ПЦР. И конечно, аппараты искусственной вентиляции легких.
"Именно в аппаратах ИВЛ украинская медицина нуждалась больше всего. Поэтому Фонд Рината Ахметова закупил для государственных больниц 204 аппарата ИВЛ высокого класса. Такое современное оборудование позволяет оказывать помощь пациентам с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" стартовал еще в марте. За полгода опорные государственные больницы получили от Фонда Рината Ахметова 106 суперсовременных аппаратов ИВЛ", – сказала Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.
Аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова уже спасают жизни больных во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.
"Спасибо Фонду Рината Ахметова за предоставленную возможность работать с новым, современным оборудованием. Оказывая помощь больным коронавирусом, мы прочувствовали, насколько наша материально-техническая база и аппараты ИВЛ нуждаются в обновлении. И получение современных аппаратов высокого класса поможет нашим медикам решить много проблем, повысить эффективность лечения и борьбы с этой болезнью", – говорит Ирина Пирогова, директор Харьковского областного клинического диспансера радиационной защиты населения.
Заместитель главы Львовского областного совета Богдан Гагалюк отмечает:
"Только голыми руками и профессионализмом врачей эпидемию не одолеть. Поэтому очень позитивно, что Фонд Рината Ахметова помогает. Благодаря его оборудованию медики вооружены для борьбы с бедой. И это оборудование будет работать, помогать людям и в дальнейшем".
Генеральный директор КНП "Старобельское районное территориальное медицинское объединение" Галина Горбаченко уверена, что оборудование очень пригодится медикам уже в ближайшее время:
"Теперь мы полностью готовы к работе, ко второй волне. Эта помощь будет содействовать нам в нашей деятельности. Мы благодарны за поддержку".
Врач-анестезиолог Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы Орест Шутер отметил, что аппараты ИВЛ Фонда – это высокотехнологичное оборудование:
"Они очень помогают в борьбе с осложнениями, которые дает коронавирус. Это именно та аппаратура, которая дает тяжелобольным пациентам шанс на выздоровление".
Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" прямо сейчас меняет общий уровень оказания медицинской помощи в стране. Работа продолжается. К передаче медикам готовятся еще 98 современных аппаратов ИВЛ.
Интересные факты об аппаратах ИВЛ от Фонда Рината Ахметова:
200 аппаратов ИВЛ – еще один масштабный проект Фонда, призванный повысить уровень экстренной помощи в Украине. Ранее по личному решению Рината Ахметова был реализован проект "200 "скорых" для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.