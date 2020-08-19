Как Фонд Рината Ахметова помогает медицине страны готовиться ко второй волне коронавируса

Фонд Рината Ахметова запустил проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Коронавирус часто сравнивают с испанским гриппом, который обрушился на мир 100 лет назад. У вируса, от которого погибли до 50 миллионов человек, было три волны, самой сильной оказалась вторая. Вирус постоянно мутировал и становился сильнее.

Главная проблема коронавируса COVID-19 – осложнения, которые затрудняют дыхание. Современные аппараты ИВЛ способны спасать самых тяжелых пациентов, но многие государственные больницы обеспечены только аппаратами, произведенными в прошлом веке. Чтобы изменить ситуацию, Фонд Рината Ахметова запустил проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

В рамках проекта были закуплены и переданы врачам экспресс-тесты для определения коронавируса, средства индивидуальной защиты для медиков, анализаторы ПЦР. И конечно, аппараты искусственной вентиляции легких.

"Именно в аппаратах ИВЛ украинская медицина нуждалась больше всего. Поэтому Фонд Рината Ахметова закупил для государственных больниц 204 аппарата ИВЛ высокого класса. Такое современное оборудование позволяет оказывать помощь пациентам с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" стартовал еще в марте. За полгода опорные государственные больницы получили от Фонда Рината Ахметова 106 суперсовременных аппаратов ИВЛ", – сказала Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова уже спасают жизни больных во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

"Спасибо Фонду Рината Ахметова за предоставленную возможность работать с новым, современным оборудованием. Оказывая помощь больным коронавирусом, мы прочувствовали, насколько наша материально-техническая база и аппараты ИВЛ нуждаются в обновлении. И получение современных аппаратов высокого класса поможет нашим медикам решить много проблем, повысить эффективность лечения и борьбы с этой болезнью", – говорит Ирина Пирогова, директор Харьковского областного клинического диспансера радиационной защиты населения.

Заместитель главы Львовского областного совета Богдан Гагалюк отмечает:

"Только голыми руками и профессионализмом врачей эпидемию не одолеть. Поэтому очень позитивно, что Фонд Рината Ахметова помогает. Благодаря его оборудованию медики вооружены для борьбы с бедой. И это оборудование будет работать, помогать людям и в дальнейшем".

Генеральный директор КНП "Старобельское районное территориальное медицинское объединение" Галина Горбаченко уверена, что оборудование очень пригодится медикам уже в ближайшее время:

"Теперь мы полностью готовы к работе, ко второй волне. Эта помощь будет содействовать нам в нашей деятельности. Мы благодарны за поддержку".

Галина Горбаченко (справа). Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Врач-анестезиолог Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы Орест Шутер отметил, что аппараты ИВЛ Фонда – это высокотехнологичное оборудование:

"Они очень помогают в борьбе с осложнениями, которые дает коронавирус. Это именно та аппаратура, которая дает тяжелобольным пациентам шанс на выздоровление".

Орест Шутер (слева). Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" прямо сейчас меняет общий уровень оказания медицинской помощи в стране. Работа продолжается. К передаче медикам готовятся еще 98 современных аппаратов ИВЛ.

Интересные факты об аппаратах ИВЛ от Фонда Рината Ахметова:

Переданные аппараты ИВЛ – одни из самых современных в мире. Такие аппараты будут актуальны даже через пять лет и необходимы для оказания помощи при разных заболеваниях.

В числе преимуществ современных аппаратов ИВЛ – наличие запасных частей канала выдоха пациента. Это позволяет один аппарат использовать очень быстро для оказания помощи следующему пациенту. И не тратить сутки и более на его дезинфекцию.

Аппараты ИВЛ обладают полным потенциалом для проведения респираторной поддержки пациента: от неинвазивной до инвазивной. При этом ее можно оказывать как деткам весом от 2 кг, так и взрослым весом до 250 кг, то есть с избыточной массой тела.

Наличие обычного и интеллектуального режима вентиляции легких. В частности, такой аппарат ИВЛ подстраивается под пациента, анализирует его состояние и выбирает наиболее оптимальный уровень подачи кислорода.

Перед введением аппарата в эксплуатацию представители производителя обучают медиков работе на технике мирового уровня.

200 аппаратов ИВЛ – еще один масштабный проект Фонда, призванный повысить уровень экстренной помощи в Украине. Ранее по личному решению Рината Ахметова был реализован проект "200 "скорых" для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.