В Украину сегодня прибывает партия портативных аппаратов ИВЛ из Вьетнама – Кулеба

Вьетнамская компания Vingroup JSC предоставила Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 в виде 300 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сегодня из Вьетнама в Киев прибывает партия в 300 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он сказал, что в мире "идет охота" на средства, необходимые для борьбы с коронавирусной болезнью.

Министр отметил, что это гуманитарная помощь вьетнамской компании Vingroup JSC, за которую Украина не заплатит.

Общая стоимость первой партии – $2 млн 373 тыс.

До конца августа планируется передать Украине еще 600 единиц аппаратов ИВЛ производства Vingroup JSC.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,1 млн, из них более 7,2 млн вылечились, а более 573 тыс. умерли.

По состоянию на 14 июля коронавирус в Украине подтвержден у 54 771 человека, скончалось 1412 человек, вылечилось 27 154 больных.