Маас назвал "существенным прогрессом" перемирие на востоке Украины

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который 24 августа прибыл с визитом в Украину, назвал "существенным прогрессом" перемирие на Донбассе.

Перемирие, установленное с 27 июля между конфликтующими сторонами на Донбассе, министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал существенным прогрессом для достижения мира в Украине. Об этом он сказал 24 августа во время совместного брифинга по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает корреспондент "ГОРДОН".

Маас подчеркнул, что данное перемирие является едва ли не самым длительным начиная с 2014 года.

"Теперь речь о том, чтобы укрепить его. Об этом мы и говорим: каким образом найти механизм, который будет отслеживать нарушения перемирия", – сказал немецкий дипломат.

Он также отметил, что благодаря действиям Украины наблюдается прогресс в обмене пленными, разминировании, а также в создании дополнительных пунктов перехода на Донбассе, а это очень хорошо для жителей Донбасса.

Кроме того, Маас в свете председательства Германии в Совете ЕС анонсировал большое количество представительских мероприятий с привлечением к ним Украины.