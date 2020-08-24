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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маас назвал "существенным прогрессом" перемирие на востоке Украины

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который 24 августа прибыл с визитом в Украину, назвал "существенным прогрессом" перемирие на Донбассе.

Хайко Маас похвалил Украину за активизацию усилий по обмену пленными и разминированию территории Донбасса
Хайко Маас похвалил Украину за активизацию усилий по обмену пленными и разминированию территории Донбасса
Фото: ЕРА

Перемирие, установленное с 27 июля между конфликтующими сторонами на Донбассе, министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал существенным прогрессом для достижения мира в Украине. Об этом он сказал 24 августа во время совместного брифинга по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает корреспондент "ГОРДОН".

Маас подчеркнул, что данное перемирие является едва ли не самым длительным начиная с 2014 года.

"Теперь речь о том, чтобы укрепить его. Об этом мы и говорим: каким образом найти механизм, который будет отслеживать нарушения перемирия", – сказал немецкий дипломат.

Он также отметил, что благодаря действиям Украины наблюдается прогресс в обмене пленными, разминировании, а также в создании дополнительных пунктов перехода на Донбассе, а это очень хорошо для жителей Донбасса.

Кроме того, Маас в свете председательства Германии в Совете ЕС анонсировал большое количество представительских мероприятий с привлечением к ним Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. 

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

Теги: Германия, МИД, Донбасс, агрессия, война в Украине, Хайко Маас
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