Маас назвал "существенным прогрессом" перемирие на востоке Украины

Перемирие, установленное с 27 июля между конфликтующими сторонами на Донбассе, министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал существенным прогрессом для достижения мира в Украине. Об этом он сказал 24 августа во время совместного брифинга по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает корреспондент "ГОРДОН".
Маас подчеркнул, что данное перемирие является едва ли не самым длительным начиная с 2014 года.
"Теперь речь о том, чтобы укрепить его. Об этом мы и говорим: каким образом найти механизм, который будет отслеживать нарушения перемирия", – сказал немецкий дипломат.
Он также отметил, что благодаря действиям Украины наблюдается прогресс в обмене пленными, разминировании, а также в создании дополнительных пунктов перехода на Донбассе, а это очень хорошо для жителей Донбасса.
Кроме того, Маас в свете председательства Германии в Совете ЕС анонсировал большое количество представительских мероприятий с привлечением к ним Украины.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.
Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.