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Маас в Европарламенте заявил, что переговоры в нормандском формате идут медленно и нелегко

Решение конфликта на Донбассе является условием возобновления стратегических отношений между Европейским союзом и Россией, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Маас в Европарламенте заявил, что переговоры в нормандском формате идут медленно и нелегко / ГОРДОН

Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на заседании комитета по иностранным делам Европарламента 13 июля заявил, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе продвигаются медленно и нелегко. Об этом сообщает "Німецька хвиля".

Он отметил, что политика в отношении Украины и России будет одним из приоритетов для Германии, которая начала председательствовать в Совете Европейского союза 1 июля. 

Маас напомнил, что внутри Евросоюза сохраняется "минимальный консенсус" в политике в отношении России, который состоит в регулярном продлении санкций.

"Я считаю, что мы нуждаемся в большем... Поэтому мы хотим подготовиться ко времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это нужно подготовить. Потому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в Совете ЕС", – сказал Маас.

По его словам, для изменения или восстановления стратегических отношений ЕС с Россией "нужно решение в Украине".

Глава немецкого МИД сообщил, что переговоры в нормандском формате являются нелегкими, прогресс ограничен, но "решение на востоке Украины будет предпосылкой того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России". 

Он напомнил, что полного прекращения огня стороны конфликта так и не достигли, а договоренности саммита "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года по разведению сил не выполнены.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Теги: Россия, Германия, Украина, Европарламент, Донбасс, нормандский формат, война в Украине, Хайко Маас
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