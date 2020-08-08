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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На восстановление оккупированного Донбасса понадобится около $10 млрд – Устенко

Украине необходимо создать фонд, средства которого пойдут на восстановление временно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей после их реинтеграции. Об этом заявил советник президента Украины Олег Устенко.

На восстановление оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей понадобится примерно 5-7% ВВП Украины
На восстановление оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей понадобится примерно 5-7% ВВП Украины
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

На восстановление временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украине понадобится около $10 млрд. Об этом в эфире "Радио.Свобода" заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, это примерно 5-7% ВВП страны.

Устенко считает, что Украине необходимо создать фонд, в том числе и на деньги доноров для того, чтобы восстанавливать временно оккупированные территориях после их реинтеграции.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

На восстановление подконтрольных Украине территорий Донбасса нужно по меньшей мере €372 млн. Об этом 29 октября на инвестиционном форуме RE:Think. Invest in Ukraine в Мариуполе Донецкой области заявил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, оккупация, агрессия, война в Украине
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