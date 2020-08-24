Зеленский присвоил почетные звания двум воинским частям и бригаде морской пехоты

23 августа президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные наименования двум воинским частям Сухопутных войск и бригаде морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

Две воинские части Сухопутных войск и бригада морской пехоты Военно-морских сил ВСУ ко Дню Независимости Украины получили почетные звания. Соответствующие указы, подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским 23 августа 2020 года, размещены на сайте Офиса президента, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

Согласно указу №343/2020, 40-й отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование имени Великого князя Витовта, 24-му отдельному штурмовому батальону 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха Сухопутных войск ВСУ – "Айдар".

Указом №345/2020 35-й отдельной бригаде морской пехоты Военно-морских сил ВСУ присвоено почетное наименование имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Почетные наименования присвоены с целью восстановления исторических традиций национального войска, за образцовое выполнение военнослужащими поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке, а также по случаю Дня Независимости Украины.