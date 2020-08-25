Встреча советников глав государств "Нормандской четверки" отменена – СМИ

Из-за разногласий сторон в согласовании итоговых документов встреча советников глав государств "Нормандской четверки", запланированная на 28 августа, отменена. Об этом сообщили агентства "Интерфакс" и "Интерфакс-Украина".

Запланированная на 28 августа встреча советников глав государств "Нормандской четверки" отменена. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По данным собеседника агентства, встреча отменилась из-за отсутствия согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины.

Новая дата встречи пока не определена.

Агентство "Интерфакс-Украина" подтвердило эту информацию со ссылкой на источник с украинской стороны.

19 августа "Интерфакс" писал, что встреча должна состояться 28 августа. По информации агентства, на ней должны обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, а также подготовку саммита глав государств нормандского формата. Эту информацию подтвердила трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.