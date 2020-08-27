"Не имеем права останавливаться". Бывший командующий Силами спецопераций Лунев обратился к бойцам после отставки

Президент Владимир Зеленский уволил командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины Игоря Лунева и вместо него назначил Григория Галагана. Бывший командующий заявил, что несмотря на отставку, остается в Вооруженных силах.

Лунев командовал Силами спецопераций с момента их создания в 2016 году Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Бывший командующий Силами специальных операций Игорь Лунев после своей отставки сделал обращение к сотрудникам ведомства. Его опубликовали 26 августа на странице командования Сил спецопераций Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Мы не имеем права останавливаться. Мы должны делать следующие шаги по наращиванию возможностей ССО, способных эффективно выполнять свое почетное дело, используя современные подходы, и давать достойный отпор сегодняшним вызовам. Шаг за шагом, шаг за шагом", – заявил Лунев.

Он добавил, что результатом кропотливой работы является "сформированный и боеготовный инструмент государства, способный выполнять специальные задания".

"Люди важнее железа. Мне выпала честь руководить "стальными". Вы каждый день рискуете своей жизнью и несете ответственность за жизнь своих подчиненных с целью защиты своих семей, домов, своей родной земли", – сообщил он.

Лунев добавил, что несмотря на отставку, остается в Вооруженных силах.

Накануне президент Владимир Зеленский уволил Лунева и вместо него назначил Григория Галагана командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

Силы спецопераций существуют с начала 2016 года. В январе 2016 года их командующим был назначен Лунев. До этого он был первым заместителем командующего Высокомобильными десантными войсками, а в начале 2000-х годов командовал 25-й десантной бригадой.

Звание генерал-майора Луневу было присвоено в октябре 2015 года.