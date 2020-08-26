Ермак рассказал, когда может пройти следующая встреча в нормандском формате

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который участвует в переговорах в нормандском формате, выразил уверенность, что следующая встреча политических советников глав государств "Нормандской четверки" пройдет до 10 сентября.

Следующая встреча политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия) может состояться в ближайшие две недели. Об этом на брифинге в Днепропетровской области заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который принимает участие в переговорах. Трансляция велась на странице ОП в Facebook.

"[Советник президента Франции Эммануэль] Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести встречу в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты в первых числах сентября. Думаю, до 10 сентября эта встреча состоится", – сказал Ермак.

Ближайшая встреча в нормандском форме должна была состояться 28 августа. На ней планировалось обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, а также подготовку саммита глав государств "Нормандской четверки".

25 августа "Интерфакс" сообщил об отмене встречи со ссылкой на источник в российской делегации. Собеседник агентства утверждал, что переговоры отменены "из-за отсутствия согласования проектов итоговых документов и разногласий по ним со стороны Германии, Франции и Украины".

Офис президента Украины отверг эту информацию, сообщив, что встреча перенесена в связи с командировкой Бонна.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте-апреле 2020 года, однако этого не произошло.