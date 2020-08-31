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Маас заявил, что над отношениями Европы с РФ сгустились "темные тучи"

Европа должна сохранять конструктивные отношения с Россией, однако об отмене антироссийских санкций говорить пока нельзя, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Маас: Без России или в оппозиции к ней ЕС не будет в большей безопасности
Маас: Без России или в оппозиции к ней ЕС не будет в большей безопасности
Фото: ЕРА

Над отношениями между Европой и РФ сейчас ходят "темные тучи". Об этом сегодня во время выступления в Париже сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет агентство dpa.

Он подчеркнул, что, с одной стороны, Европе нужны конструктивные отношения с Москвой, потому что без России или в оппозиции к ней ЕС не будет в большей безопасности.

Однако санкции против РФ должны сохраняться, пока Кремль не изменит свое поведение, считает Маас.

Он призвал власти РФ провести тщательное расследование отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится на лечении в Берлине.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали.

По данным совместного расследования Bellingcat и немецкого журнала Der Spiegel, Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев. К ним относятся инсектициды и нервные токсины – зарин и "Новичок".

Последний раз клиника "Шарите" сообщала о состоянии Навального 28 августа. Врачи рассказали, что политик до сих пор находится в коме на искусственной вентиляции легких, опасности для его жизни нет.

Генпрокуратура России не нашла никаких доказательств, что в отношении оппозиционера были совершены "умышленные преступные действия".

Теги: Россия, Германия, оппозиция, Алексей Навальный, отравление, лечение, Хайко Маас
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