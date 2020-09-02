Клиника "Шарите": Состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к ИВЛ

В немецкой клинике "Шарите", где лечится российский оппозиционный политик Алексей Навальный, заявили, что нельзя исключать долгосрочных последствий его тяжелого отравления.

Состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального, который после отравления находится в немецкой клинике "Шарите", остается тяжелым. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте "Шарите" 2 сентября.

"Он до сих пор находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Следует ожидать более длительного течения болезни. Нельзя исключать долгосрочных последствий тяжелого отравления", – сообщили в "Шарите".

По информации немецких врачей, симптомы отравления ингибиторами холинэстеразы у Навального проходят.

В "Шарите" рассказали, что выпустили заявление о состоянии Навального после согласования с его супругой.

До этого немецкие врачи сообщали о здоровье политика 28 августа. Они отмечали тогда, что Навальный находится в коме, но опасности для его жизни нет.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовали от властей России объяснений. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не получал новых данных из Германии об отравлении Навального, а в МИД РФ заявили, что Москва продолжает ждать из Берлина ответа на запрос о лечении политика, его диагнозе и результатов экспертизы.