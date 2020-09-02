Доллар и евро резко подорожали в России после сообщений о "Новичке" в организме Навального

Днем 2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен боевым веществом класса "Новичок". Сразу после этого доллар на московской бирже превысил отметку 75 рублей, а евро – 88,8 рубля.

В первые минуты после сообщений о вероятном отравлении оппозиционного российского политика Алексея Навального веществом, похожим на "Новичок", доллар и евро начали стремительно дорожать на Московской бирже.

По информации РБК, стоимость доллара дошла до 75,14 рубля (+2,12%), евро – до 88,88 рубля (+1,39%).

К 17.30 доллар стоит 75,1 рубля, евро – 88,8 рубля.

Днем 2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что, по данным лаборатории вооруженных силы Германии, Навальный пострадал от боевого отравляющего вещества класса "Новичок". Германские власти потребовали от России объяснений.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения состояния здоровья политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен. Конкретное вещество, попавшее в его организм, до сегодняшнего дня не называли. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Политик до сих пор находится в коме на искусственной вентиляции легких, опасности для его жизни нет, уверяют в "Шарите".

Веществом нервно-паралитического действия "Новичок" в 2018 году в Великобритании был отравлен бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, в 2015 году покушение с применением, предположительно, вещества класса "Новичок" было совершено на болгарского предпринимателя, торговца оружием Эмилиана Гебрева. Все трое выжили после покушения. По данным британских и болгарских правоохранителей и журналистских расследований, к этим покушениям могут быть причастны агенты российской военной разведки.