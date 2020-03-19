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Рубль вошел в тройку валют, которые сильнее всего подешевели к доллару

В течение года норвежская крона, российский рубль и бразильский реал подешевели к доллару примерно на 30%, свидетельствуют данные торгов на рынке Forex.

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Рубль девальвировал к доллару почти на 30%
Рубль девальвировал к доллару почти на 30%
Фото: depositphotos.com

Российский рубль вошел в тройку мировых валют, которые сильнее всего подешевели по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов за последний год на рынке Forex.

Так, сильнее всего – на 30,69% – доллар США укрепился к норвежской кроне. На втором месте – российский рубль (доллар отыграл 29,43% стоимости), на третьем – бразильский реал (+28,94%).

Курс рубля начал резко снижаться 9 марта на фоне резкого падения цен на нефть из-за выхода РФ из сделки ОПЕК+ о снижении уровня добычи углеводородов.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти". Кроме того, Эр-Рияд пытается вытеснить нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками, что делает Urals неконкурентной.

Удешевление нефти также спровоцировало падение российского рынка акций.

Сейчас российский рубль торгуется к доллару и евро на уровне четырехлетних минимумов: около 80 руб./$ и 88 руб./€.

Теги: Россия, евро, валюта, доллар, экономика, рубль
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