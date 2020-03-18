Рубль к доллару упал ниже 80 руб./$ впервые с февраля 2016 года

Российский рубль на фоне падения цен на нефть до 17-летнего минимума на биржевых торгах подешевел к доллару и евро.

Курс рубля к доллару и евро падает на фоне снижения цен на нефть Фото: depositphotos.com

По итогам дня торгов на Московской бирже курс российского рубля к доллару опустился до 80,87 руб./$, к евро – до 88,39 руб./€. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи.

Таким образом, в течение 18 марта курс рубля к доллару опустился на 5,43 руб., к евро – упал на 5,49 руб. Снижение курса происходило на фоне падения цен на нефть до 17-летнего минимума.

Как отмечает ТАСС, последний раз курс рубля к доллару опускался ниже 80 руб. в феврале 2016 года.

Курс рубля начал резко снижаться 9 марта на фоне резкого падения цен на нефть из-за выхода РФ из сделки ОПЕК+ о снижении уровня добычи углеводородов.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти". Кроме того, Эр-Рияд пытается вытеснить нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками, что делает Urals неконкурентной.

Удешевление нефти также спровоцировало падение российского рынка акций.