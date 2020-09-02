Кремль и МИД РФ прокомментировали информацию об отравлении Навального веществом класса "Новичок"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не получал новых данных из Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, а в МИД РФ заявили, что Москва продолжает ждать из Берлина ответа на запрос о лечении политика, его диагнозе и результатов экспертизы. Лаборатория вооруженных сил Германии установила, что Навального отравили боевым веществом класса "Новичок".

Кремль не получал информацию из Германии об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального нервно-паралитическим боевым веществом класса "Новичок", сообщил 2 сентября агентству ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на соответствующее заявление немецкого правительства.

Песков сказал, что до Кремля "такая информация не доводилась".

В министерстве иностранных дел РФ ТАСС сказали, что Москва продолжает ждать ответа на запрос Генпрокуратуры РФ в Германию относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы. О таком запросе стало известно 1 сентября. Российская сторона указала, что в результате проведенных экспертиз и исследований "не были установлены умышленные действия, совершенные третьими лицами".

Как следует из опубликованных ТАСС комментариев, ни Песков, ни МИД РФ не ответили по сути на обвинения в отравлении Навального.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш прокомментировала заявление спикера Кремля.

"Исчерпывающий ответ Дмитрия Пескова. Пресс-релиз немецкого правительства может прочитать любой человек на Земле, но Кремль – самое недоступное место на Земле, ни один звук, ни одна буква не может пробиться сквозь этот мощный заслон", – написала она в Twitter.

Исчерпывающий ответ Дмитрия Пескова.

Пресс-релиз немецкого правительства может прочитать любой человек на земле, но Кремль - самое недоступное место на земле, ни один звук, ни одна буква не может пробиться сквозь этот мощный заслон pic.twitter.com/rYWurWh6Tl — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 2, 2020

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. Последний раз клиника сообщала о состоянии Навального 28 августа. Врачи рассказали, что политик до сих пор находится в коме на искусственной вентиляции легких, опасности для его жизни нет.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на Навального и потребовали от властей России объяснений.