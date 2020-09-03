Создатель "Новичка": Врачи говорят, что они Навального восстановят. Не знаю. Мне неизвестны случаи полного восстановления после такого

После отравления фосфорорганическими боевыми ядами в организме человека нарушается баланс ацетилхолина, который отвечает за передачу сигналов головного мозга функциональным органам, рассказал один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов, комментируя применение яда против российского политика Алексея Навального.

Мирзаянов: Это всегда вопрос, почему не умер. Может быть, цель была не убить, а вывести из строя и оставить инвалидом Скриншот: BBC News - Русская служба / YouTube

Российский ученый, один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов заявил в интервью "Радио Свобода", которое вышло 3 сентября, что ему неизвестны случаи полного восстановления людей после отравления нервно-паралитическими отравляющими веществами.

Таким образом он прокомментировал информацию о следах нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок", в организме российского оппозиционного политика Алексея Навального.

"Мне неизвестны случаи полного восстановления после отравления фосфорорганическими боевыми отравляющими веществами. Люди, которые подвергались воздействию таких веществ в советское время, уже никогда своей прежней работой не занимались, их просто не восстанавливали в должности, потому что все это понимали", – сказал Мирзаянов.

Он считает, что отравляющее вещество попало в организм Навального через пищеварительный тракт, потому что никто другой не отравился.

"Врачи говорят, что они его восстановят. Не знаю. Ацетилхолин – [органическое соединение, баланс которого в организме нарушается при отравлении ингибиторами холинэстеразы, такими как "Новичок"] – отвечает за передачу сигналов головного мозга нашим функциональным органам – зрение, мускулы, пищеварение. В результате отравления некоторые из этих связей могут быть необратимо повреждены или повреждены наполовину", – пояснил ученый.

Мирзаянов отметил, что следы "Новичка" в организме человека можно обнаружить даже через длительное время.

"Организм человека, конечно, старается уничтожать яд. С этой точки зрения российские органы все делали правильно: чем больше они его держали, тем больше яд будет разлагаться. Однако на примере того же [отравленного в Великобритании бывшего российского разведчика] Сергея Скрипаля видно, что, попав в организм, "Новичок" не так уж быстро исчезает. Его там можно обнаружить даже через месяц", – рассказал Мирзаянов.

По его мнению, в Омске, где вначале лечился Навальный, не могли обнаружить следы вещества класса "Новичок" в его организме, поскольку у местных специалистов просто нет соответствующего оборудования и обслуживающего его персонала. В Москве, уточнил эксперт, такое оборудование есть.

"Другое дело, что они, конечно, не будут сообщать о результатах анализов, даже если они их сделали. Разведка не позволит", – сказал Мирзаянов.

Ученый полагает, что против Навального могли применить "Новичок" под кодовым названием А-261 – это твердое вещество, возможно, в виде порошка. По словам Мирзаянова, достаточно нескольких миллиграмм, чтобы убить им человека. Журналист спросил, почему тогда Навальный остался жив.

"Это всегда вопрос, почему не умер. Может быть, добавили такое количество, чтобы не умер. Может быть, цель была не убить, а вывести из строя и оставить инвалидом", – предположил специалист.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.