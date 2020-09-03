Кипр блокирует санкции Евросоюза против ответственных за строительство Крымского моста – журналист

По словам редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, Кипр блокирует санкционную работу не только относительно Крымского моста, но и за кибератаки на Бундестаг.

Представители Кипра в Европейском союзе блокируют санкции за строительство Крымского моста. Об этом сообщил 3 сентября в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Санкционная работа ЕС в настоящее время оказывается сложной, поскольку Кипр блокирует работу как по санкциям против ответственных за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, так и против тех, кто несет ответственность за строительство Крымского моста", – написал он.

EU sanctions work is currently proving difficult with #Cyprus blocking work on both sanctions against those responsible for the cyber attacks on the Bundestag in 2015 & those responsible for the construction of the #Kerchbridge. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 3, 2020

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. 30 июня 2020 года Россия пустила через Крымский мост грузовые поезда.