Беларусь пригрозила странам Балтии ответить на санкции

Внесением белорусских чиновников в список персон нон грата страны Балтии запустили "санкционную спираль". Беларусь вынуждена принять ответные меры, заявили в министерстве иностранных дел страны.

В МИД Беларуси сказали, что ответят на персональные санкции против белорусских чиновников, введенные странами Балтии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства 31 августа.

"Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Такое упорное желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование", – сказано в сообщении.

В ведомстве считают, что своими действиями страны Балтии запустили "санкционную спираль".

"Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано", – подчеркнули в МИД Беларуси.

Какие конкретно шаги собираются предпринять в Беларуси в ответ на санкции стран Балтии, дипломаты не уточнили.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции для властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства сделали персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая действующего президента страны Александра Лукашенко.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Лукашенко уже грозил ответом странам, которые ввели санкции против Беларуси.