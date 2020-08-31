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Страны Балтии сегодня введут санкции против Лукашенко – Науседа

В списке из 30 белорусских чиновников, которым Литва, Латвия и Эстония запретят въезд в свои страны, есть президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Науседа анонсировал новые санкции
Науседа анонсировал новые санкции
Фото: ЕРА

Сегодня Литва, Латвия и Эстония объявят о санкциях в отношении около 30 белорусских чиновников, в том числе президента Александра Лукашенко. Об этом заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Reuters.

Указанным в списке чиновникам будет запрещен въезд в страны Балтии.

По словам Науседы, этот список является первым шагом, позже он может быть расширен.

27 августа санкции против белорусских чиновников ввела Эстония, они вводятся скоординированно с Латвией и Литвой.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Лукашенко пригрозил ответом странам, которые ввели санкции против Беларуси.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 140 человек. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

Теги: Беларусь, Латвия, Александр Лукашенко, Эстония, Литва, санкции, страны Балтии, Гитанас Науседа, протесты в Беларуси
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