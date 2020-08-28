ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 августа заявил, что комплексно процесс выборов президента Беларуси имел существенные недостатки, однако решение по поводу санкционных мер относительно этой страны Украина будет принимать, когда увидит утвержденный Евросоюзом санкционный список.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба заявил, что весь процесс президентских выборов в Беларуси имел много существенных недостатков
Кулеба заявил, что весь процесс президентских выборов в Беларуси имел много существенных недостатков
Фото: ЕРА

Украина разделяет политику Европейского союза (ЕС) в отношении Беларуси, однако будет принимать решение о санкциях относительно этой страны, когда увидит окончательное санкционное решение ЕС. Об этом на брифинге 28 августа заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент "ГОРДОН".

По словам министра, комплексно процесс выборов в Беларуси имел существенные недостатки и не соответствовал общим стандартам, принятым в этой сфере, и Украина поддерживает идею о том, что честно и справедливо организованные выборы могут дать ответы на многие ключевые вопросы в Беларуси.

"Что касается санкций ЕС, мы пока не видели окончательно утвержденных санкционных мер, которые применяются, но уже присоединились к предварительному заявлению ЕС по этому поводу. Это свидетельствует о том, что мы разделяем его политику. Когда увидим санкционное решение ЕС, будет принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу", – сказал Кулеба.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. Акции протеста проходят в городах Беларуси ежедневно.

Тихановская говорила, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.

Теги: Украина, Беларусь, выборы, санкции, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, брифинг, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Разорвал". "НеАнгелы" презентовали новую песню о любви без продолжения. Аудио
  "Разорвал". "НеАнгелы" презентовали новую песню о любви без продолжения. Аудио
Собчак поделилась снимком с сыном перед его отъездом с отцом на море
Собчак поделилась снимком с сыном перед его отъездом с отцом на море
"Придется чаще водить их на пляж". Шакира показала, как ее муж и дети реагируют на крабов
"Придется чаще водить их на пляж". Шакира показала, как ее муж и дети реагируют на крабов
  "Качает реально". Кароль презентовала совместный трек со Snoop Dogg. Видео
  "Качает реально". Кароль презентовала совместный трек со Snoop Dogg. Видео
"Принцесса". Мишина показала свежие снимки
"Принцесса". Мишина показала свежие снимки
  "Цой". Вышел трейлер фильма с Цыгановым про водителя автобуса, в который врезался знаменитый рок-музыкант. Видео
  "Цой". Вышел трейлер фильма с Цыгановым про водителя автобуса, в который врезался знаменитый рок-музыкант. Видео
  "За...бали". "Ногу свело!" презентовала клип на злобу дня. Видео
  "За...бали". "Ногу свело!" презентовала клип на злобу дня. Видео
Лицо Хайек облизала собака. Видео
Лицо Хайек облизала собака. Видео
Солистка Girls Aloud Сара Хардинг борется с раком груди
Солистка Girls Aloud Сара Хардинг борется с раком груди
"Мама всплакнет, папа будет гордиться". В Киеве открыли именную звезду Ризатдиновой
"Мама всплакнет, папа будет гордиться". В Киеве открыли именную звезду Ризатдиновой
"Отдаваться на полную душой и телом". Винник показал тренировку с Шоптенко
"Отдаваться на полную – душой и телом". Винник показал тренировку с Шоптенко
"Здоровый брак в прямом и переносном смысле". Грэм занялась парной йогой с мужем
"Здоровый брак в прямом и переносном смысле". Грэм занялась парной йогой с мужем
  Smile. Кэти Перри выпустила клип о домашней рутине. Видео
  Smile. Кэти Перри выпустила клип о домашней рутине. Видео
Кравец, заболевшая СOVID-19, рассказала о самочувствии
Кравец, заболевшая СOVID-19, рассказала о самочувствии
Кекелия стала ведущей программы на "1+1" вместо Tayanna
Кекелия стала ведущей программы на "1+1" вместо Tayanna
"Пример молодым". 66-летняя Вайкуле занялась бобслеем
"Пример молодым". 66-летняя Вайкуле занялась бобслеем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Надюха звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
"Хищное поведение". Кортни Кардашян с подругой устроили фотосет в купальниках
"Хищное поведение". Кортни Кардашян с подругой устроили фотосет в купальниках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS