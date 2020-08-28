Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС – Кулеба

Украина разделяет политику Европейского союза (ЕС) в отношении Беларуси, однако будет принимать решение о санкциях относительно этой страны, когда увидит окончательное санкционное решение ЕС. Об этом на брифинге 28 августа заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент "ГОРДОН".
По словам министра, комплексно процесс выборов в Беларуси имел существенные недостатки и не соответствовал общим стандартам, принятым в этой сфере, и Украина поддерживает идею о том, что честно и справедливо организованные выборы могут дать ответы на многие ключевые вопросы в Беларуси.
"Что касается санкций ЕС, мы пока не видели окончательно утвержденных санкционных мер, которые применяются, но уже присоединились к предварительному заявлению ЕС по этому поводу. Это свидетельствует о том, что мы разделяем его политику. Когда увидим санкционное решение ЕС, будет принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу", – сказал Кулеба.
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.
16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. Акции протеста проходят в городах Беларуси ежедневно.
Тихановская говорила, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.
Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.
ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.