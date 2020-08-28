Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 августа заявил, что комплексно процесс выборов президента Беларуси имел существенные недостатки, однако решение по поводу санкционных мер относительно этой страны Украина будет принимать, когда увидит утвержденный Евросоюзом санкционный список.

Кулеба заявил, что весь процесс президентских выборов в Беларуси имел много существенных недостатков Фото: ЕРА

Украина разделяет политику Европейского союза (ЕС) в отношении Беларуси, однако будет принимать решение о санкциях относительно этой страны, когда увидит окончательное санкционное решение ЕС. Об этом на брифинге 28 августа заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент "ГОРДОН".

По словам министра, комплексно процесс выборов в Беларуси имел существенные недостатки и не соответствовал общим стандартам, принятым в этой сфере, и Украина поддерживает идею о том, что честно и справедливо организованные выборы могут дать ответы на многие ключевые вопросы в Беларуси.

"Что касается санкций ЕС, мы пока не видели окончательно утвержденных санкционных мер, которые применяются, но уже присоединились к предварительному заявлению ЕС по этому поводу. Это свидетельствует о том, что мы разделяем его политику. Когда увидим санкционное решение ЕС, будет принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу", – сказал Кулеба.