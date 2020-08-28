Беларусь своей драмой завершает распад СССР – Шевцова

К протестам в Беларуси оказались не готовы ни в РФ, ни на Западе, считает российский политолог Лилия Шевцова.

Вышедшие на протесты жители Беларуси избавляются от "советскости". Такое мнение российский политолог Лилия Шевцова выразила 27 августа в блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

"Беларусь своей драмой завершает распад СССР. Именно белорусы ставят в этом процессе точку, размораживая остатки советскости. Белорусский протест стал событием, к которому ни Запад, ни Россия оказались не готовы. Беларусь показала, что конфликт между единовластием и его выборной легитимацией можно разрешить, отказавшись либо от выборов, либо от единовластия. Иначе страну будет штормить", – написала она.

По словам политолога, Беларусь стала тестом "для Запада как глобального проекта, защищающего демократические ценности".

"Запад тест провалил. Лишь бы не повторить украинский сценарий, лишь бы не спровоцировать Россию – эти страхи сформировали западную реакцию на Белорусский Август. Дело не только в лицемерии западных элит. Дело в западной модели, которая требует разрешения конфликта через компромиссы. Но эта модель не способна разрешить конфликт общества с диктатором, если он не готов отступить. Более того, Запад не готов к конфронтации с ядерным государством, которое смотрит на мир через призму баланса сил и сдерживания", – объяснила Шевцова.

Она считает, что Россия, в свою очередь, выбрала сценарий сохранение Беларуси в сфере своего притяжения при сохранении действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Кремль счел возможным застолбить свою позицию "главного" по региону. Настроения в России, судя по тому, что 57% наших респондентов поддерживают Лукашенко и только 25% положительно относятся к протестующим (опрос "Левада-центра"), подкрепляют кремлевский выбор. Путин развеял сомнения: Москва Лукашенко не сдает. Пока!" – отметила Шевцова.

В вышедшем 27 августа интервью телеканалу "Россия 24" президент РФ Владимир Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Беларуси, а также о том, что позиция РФ в отношении событий в Беларуси более нейтральная, чем у других стран, которые, по его мнению, пытаются вмешаться в происходящее.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. Акции протеста проходят в Беларуси ежедневно.