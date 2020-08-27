В новых выборах в Беларуси сможет участвовать любой гражданин. Вопрос: может ли Лукашенко? – Тихановская

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская сомневается, что нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко имеет моральное право участвовать в возможных новых выборах президента.

Если в Беларуси состоятся новые выборы президента, в них сможет принять участие каждый желающий, но относительно действующего главы государства Александра Лукашенко есть вопрос.

Об этом 27 августа в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила участвовавшая в выборах и уехавшая в Литву белорусский оппозиционер Светлана Тихановская.

"Вы знаете, эти выборы – они будут свободными и прозрачными. Любой гражданин Республики Беларусь сможет в них участвовать. Но вопрос в том, может ли господин Лукашенко иметь моральное право в них участвовать после того, как белорусский народ абсолютно потерял к нему доверие и не желает видеть его в качестве, наверное, кандидата", – сказала она.

Оппозиционер согласилась, что есть люди, которые Лукашенко поддерживают.

"У каждого человека может быть свое мнение. И мы ни в коем случае не осуждаем тех людей, которые искренне, возможно, поддерживают господина Лукашенко. Но они должны понимать, что нас большинство – большинство тех, кто утратил всякое доверие к нынешнему президенту. И да, им, конечно, нужно будет присоединиться к нам в итоге, потому что они понимают, что люди больше не смогут подчиняться этому человеку после всех тех преступлений, которые были совершены против людей", – объяснила Тихановская.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. Акции протеста проходят в городах Беларуси ежедневно.