Енин: События в Украине в 2014-м и в Беларуси в 2020-м вообще несопоставимы

Замглавы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что события в Беларуси стали одной из тем, которая обсуждалась на встрече в Киеве с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Замглавы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин считает, что нельзя сравнивать Революцию достоинства в Украине с ситуацией, сложившейся сейчас в Беларуси. Об этом он написал 27 августа на своей странице в Facebook.

По словам Енина, события в Беларуси стали одной из тем, которая обсуждалась на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, прибывшим в Киев 26 августа.

"Несмотря на все политические "качели" и испытания, которым подвергались двухсторонние отношения в последние годы, глубина диалога между нашими государствами и уровень поддержки только увеличиваются… Отдельно обсудили политические процессы в Беларуси. События в Украине в 2014-м и в РБ в 2020-м вообще несопоставимы", – сказал Енин, комментируя прошедшую встречу с Биганом.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Ростов. На всем протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. В исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения "Беркут". В организации преступления – Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.

С 4-го по 8 августа 2020 года в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Десятки людей остаются в СИЗО.

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. Белорусский правозащитный центр "Весна" задокументировал более 600 фактов насилия со стороны силовых структур и собирается передать эту информацию в Комитет ООН против пыток.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. Она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.