В Следкоме Беларуси допросили соратницу Тихановской Колесникову

Белорусскую оппозиционерку и соратницу бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Колесникову вызвали в Следком страны в качестве свидетеля. Она отказалась свидетельствовать против себя, но рассказать, о чем был допрос, не смогла из-за подписки о неразглашении.

Колесникова записалась на личный прием к главе Следкома Беларуси, чтобы обсудить насилие над белорусами Фото: EPA

Члена президиума координационного совета Беларуси и оппозиционерку Марию Колесникову допросили в Следственном комитете. Об этом сообщает TUT.BY.

Перед допросом она отметила, что идет на него совершенно спокойно. Также оппозиционерка подчеркнула, что считает уголовное дело против координационного совета инструментом давления на гражданское общество.

После допроса Колесникова сказала, что она воспользовалась своим правом не свидетельствовать против себя. Также с нее взяли подписку о неразглашении, поэтому объяснить, почему допрос длился так долго при отказе давать показания, Колесникова не смогла.

На вопрос, оказалось ли на нее давление, член координационного совета сказала, что все белорусы последние 26 лет находятся под давлением, а особенно в последние три месяца. Вместе с тем она добавила, что в СК с ней обращались очень вежливо.

Она, как и остальные члены президиума совета, остается в статусе свидетеля.

Колесникова также рассказала, что во время пребывания в СК записалась на личный прием к главе СК Ивану Носкевичу, где хочет обсудить насилие над белорусами и то, почему до сих пор Следком не начал расследование.

Бывшая кандидат в президенты оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. 18 августа в штабе Тихановской сообщили, что совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с президентом страны Александром Лукашенко.

Глава государства не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он сказал, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

20 августа генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности. По факту создания совета Следком страны открыл уголовное дело по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси (публичные призывы к захвату государственной власти).

Двое членов президиума совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский были задержаны 24 августа у проходной Минского тракторного завода. 25 августа им дали десять суток ареста.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.