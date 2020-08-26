Замгоссекретаря США Биган прибыл в Киев после визита в Москву

Заместитель государственного секретаря США Стивен Биган прилетел в Киев. О прибытии дипломата сообщили в посольстве США в Украине.

Заместитель государственного секретаря США Стивен Биган прибыл в Киев в среду, 26 августа. О визите американского дипломата сообщило посольство США в Украине в Twitter.

"Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты", – сказано в сообщении американских дипломатов.

Заступник Державного секретаря США Стівен Е. Бі * ен прибув до Києва! Немає більшого прихильника України, ніж Сполучені Штати. pic.twitter.com/L3IElOhLod — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 26, 2020

О целях и программе визита Бигана в Киев в посольстве не рассказали.

После Киева Биган отправится в Вену (столица Австрии) 27 августа на встречу с коллегами из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Стороны обсудят вопросы региональной безопасности и прав человека, сказано в сообщении Государственного департамента США.

Биган до визита в Украину 25-го и 26 августа был в Москве. По итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он заявил, что Вашингтон примет серьезные меры против России, если информация об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального подтвердится.

Днем раньше, 24 августа, Биган встретился в Литве с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.