Личный тренер сына Лукашенко стал главой Федерации хоккея Беларуси

Генерального директора минского хоккейного клуба "Динамо" Дмитрия Баскова назначили исполняющим обязанности директора Федерации хоккея Беларуси. Басков тренирует хоккейную команду действующего президента страны Александра Лукашенко.

Исполняющим обязанности директора Федерации хоккея Беларуси стал генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков, сообщила пресс-служба организации 26 августа.

По данным федерации, предыдущий ее глава Геннадий Савилов признался, что основной причиной его ухода стали "разногласия во взглядах на развитие хоккея". Савилов выразил надежду, что новый глава "сможет вернуть Беларусь в элиту мирового хоккея".

Басков поблагодарил своего предшественника за все, что он сделал на посту главы федерации.

"Мы не говорим друг другу "прощай", уверен, еще не раз встретимся и будем сотрудничать во благо нашей общей привязанности. С хоккеем не расстаются, в него приходят раз и навсегда", – сказал он.

Окончательно нового главу Федерации хоккея Беларуси утвердят на конференции 9 сентября.

Баскову 42 года, он мастер спорта по хоккею и личный тренер младшего сына Лукашенко Николая, выступающего за юношескую команду "Грифоны", сообщило "Радыё Свабода".

Басков является совладельцем аккумуляторного завода в Бресте. "Радыё Свабода" пишет, что Басков активно поддерживает политику Лукашенко.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.