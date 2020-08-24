Тихановская призвала к мирной передаче власти в Беларуси после встречи с американским дипломатом

В Вильнюсе встретились белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская и первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган. Тихановская поблагодарила США за поддержку белорусского народа и призвала расследовать преступления властей.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская после встречи в Вильнюсе с первым заместителем госсекретаря США, американским дипломатом Стивеном Биганом 24 августа заявила, что готова разрешить кризис в стране путем диалога о мирной передаче власти. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление ее штаба после встречи.

Тихановская сказала, что оппозиция Беларуси готова к диалогу и стремится к мирному урегулированию. По ее словам, оппозиция также открыта для посредничества международных организаций, чтобы облегчить диалог с действующими властями страны.

Тихановская потребовала "беспристрастного расследования преступлений властей против своего народа", сказано в заявлении ее штаба.

Оппозиционерка призвала все страны уважать народ, суверенитет и территориальную целостность Беларуси.

Тихановская 21 августа заявила, что не собирается выдвигать свою кандидатуру в случае назначения новых президентских выборов. Тем не менее она не исключила участия своего мужа, блогера Сергея Тихановского в возможных новых выборах президента Беларуси.