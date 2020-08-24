Тихановская призвала к мирной передаче власти в Беларуси после встречи с американским дипломатом

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская после встречи в Вильнюсе с первым заместителем госсекретаря США, американским дипломатом Стивеном Биганом 24 августа заявила, что готова разрешить кризис в стране путем диалога о мирной передаче власти. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление ее штаба после встречи.
Тихановская сказала, что оппозиция Беларуси готова к диалогу и стремится к мирному урегулированию. По ее словам, оппозиция также открыта для посредничества международных организаций, чтобы облегчить диалог с действующими властями страны.
Тихановская потребовала "беспристрастного расследования преступлений властей против своего народа", сказано в заявлении ее штаба.
Оппозиционерка призвала все страны уважать народ, суверенитет и территориальную целостность Беларуси.
Тихановская 21 августа заявила, что не собирается выдвигать свою кандидатуру в случае назначения новых президентских выборов. Тем не менее она не исключила участия своего мужа, блогера Сергея Тихановского в возможных новых выборах президента Беларуси.
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.
16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.
23 августа в городах республики проходили шествия выступающих против действий властей. В Минск, где на улицы вышли более 100 тыс. протестующих, власти страны стянули военную технику. В этот день Лукашенко появился на публике с автоматом в руках. Также в бронежилете и с оружием был и его младший сын, 15-летний Николай.
Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.
17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.