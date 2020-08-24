Тихановская не исключила участия мужа в возможных новых выборах президента Беларуси

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская не планирует баллотироваться в президенты, если в стране все-таки назначат перевыборы.

Тихановская заявила, что политика – не для нее Фото: EPA

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская не исключает, что ее муж Сергей примет участие в возможных новых выборах президента Беларуси. Об этом она заявила 22 августа в интервью газете Wyborcza.

По ее словам, сейчас оппозиционные силы пытаются провести новые выборы президента в Беларуси, главным условием которых является освобождение политзаключенных, среди которых и ее муж.

Вместе с тем сама Тихановская принимать участие в возможных новых выборах не планирует. Она отметила, что никогда не хотела оказаться лидером оппозиции и сейчас это просто ее долг, но политика – не для нее.

Белорусский блогер Сергей Тихановский пытался стать кандидатом в президенты, но его к выборам не допустили. Тогда он предложил кандидатуру своей жены – и ее зарегистрировали. В мае на пикете в поддержку выдвижения супруги блогера задержали, его обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". Он все еще находится под арестом.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.