Тихановская поговорит в понедельник с первым заместителем госсекретаря США

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обсудит с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом усилия по урегулированию кризиса после президентских выборов в стране.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая вынужденно уехала в Литву, встретится 24 августа с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Об этом сообщило агентство Reuters в субботу, 22 августа.

Тихановская обсудит с Биганом усилия по урегулированию кризиса после президентских выборов в стране, сообщило агентство.

Reuters назвало Бигана "американским дипломатом №2" и уточнило, что он остановится в Вильнюсе (столица Литвы) по пути в Москву, поскольку в Вашингтоне "стремятся к мирному урегулированию кризиса без вмешательства России".

Замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил в комментарии российскому агентству "РИА Новости" информацию о готовящемся визите Бигана в Москву, отметив, что Беларусь станет одной из основных тем переговоров.

Тихановская 21 августа заявила, что не собирается выдвигать свою кандидатуру в случае назначения новых президентских выборов.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.