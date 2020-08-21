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Тихановская отказалась говорить об угрозах в свой адрес

Находящаяся в Литве белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская на вопрос, боится ли она, заявила, что сейчас боятся все жители Беларуси.

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Тихановская участвовала в выборах президента Беларуси
Тихановская участвовала в выборах президента Беларуси
Фото: ЕРА

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая официально проиграла выборы президента Беларуси действующему главе государства Александру Лукашенко и уехала в Литву, 21 августа на пресс-конференции в Вильнюсе отказалась говорить об угрозах в свой адрес.

Пресс-конференцию транслировал YouTube-канал in time Ukraine.

Британский журналист спросил Тихановскую, с какими угрозами она сталкивалась.

"Я бы не хотела обсуждать этот вопрос", – ответила оппозиционерка.

На уточняющий вопрос, не боится ли она, Тихановская заявила, что сейчас "боятся все белорусы".

На той же пресс-конференции Тихановская призвала провести в Беларуси новые выборы президента, но прямо не ответила, будет ли баллотироваться снова в случае их проведения.

Она также пообещала вернуться в страну, если будет чувствовать себя в безопасности.

Тихановская участвовала в выборах президента Беларуси и уехала после них в Литву. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли из страны по указанию властей. В Беларуси остается ее муж – блогер Сергей Тихановский (он сам планировал баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов).

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.

Теги: Беларусь, выборы, оппозиция, угрозы, пресс-конференция, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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