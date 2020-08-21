Тихановская отказалась говорить об угрозах в свой адрес

Находящаяся в Литве белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская на вопрос, боится ли она, заявила, что сейчас боятся все жители Беларуси.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая официально проиграла выборы президента Беларуси действующему главе государства Александру Лукашенко и уехала в Литву, 21 августа на пресс-конференции в Вильнюсе отказалась говорить об угрозах в свой адрес.

Пресс-конференцию транслировал YouTube-канал in time Ukraine.

Британский журналист спросил Тихановскую, с какими угрозами она сталкивалась.

"Я бы не хотела обсуждать этот вопрос", – ответила оппозиционерка.

На уточняющий вопрос, не боится ли она, Тихановская заявила, что сейчас "боятся все белорусы".

На той же пресс-конференции Тихановская призвала провести в Беларуси новые выборы президента, но прямо не ответила, будет ли баллотироваться снова в случае их проведения.

Она также пообещала вернуться в страну, если будет чувствовать себя в безопасности.

Тихановская участвовала в выборах президента Беларуси и уехала после них в Литву. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли из страны по указанию властей. В Беларуси остается ее муж – блогер Сергей Тихановский (он сам планировал баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов).

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.