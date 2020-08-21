ГОРДОН
 
 
МИР

Министр обороны Беларуси о разгоне протестов: Деструктивные СМИ демонизировали правоохранителей

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что организованные вооруженные группы вступили в силовое противостояние с милицией, а средства массовой информации представили это как силовой разгон мирных протестов. Об этом сообщила "Наша Ніва".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хренин: Мы люди военные. Государственная система не развалена, президент избран
Хренин: Мы люди военные. Государственная система не развалена, президент избран
Фото: nn.by

19 августа министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел закрытую встречу с руководством структурных подразделений минобороны, генштаба и вооруженных сил страны. Аудиозапись встречи появилась в распоряжении издания "Наша Ніва", ее расшифровка была опубликована 20 августа.

На закрытом совещании Хренин заявил, что с 9-го по 12 августа в Беларуси "предпринимались силовые попытки захвата власти, которые координировались из-за рубежа".

"Организованные группы, вооруженные ножами, прутьями, "коктейлями Молотова" и фейерверками, вступили в силовое противостояние. Деструктивные СМИ представляли это как силовой разгон мирных протестов, демонизируя правоохранителей", – сказал министр.

По его мнению, оппозиционные СМИ искусственно завысили количество участников митингов.

"В частности, оппозиционные СМИ заявляют, что якобы у стелы собралось около 200 тысяч человек, а всего по стране около полумиллиона. Анализ снимков Воздушно-космических сил России показывает, что в самый пик сбора общая численность была не более 40 тысяч человек. Это не более 2% всех жителей столицы. И такая картина по всем городам", – считает Хренин.

Он отметил, что пока армия не перейдет на сторону протестующих, государство развалить невозможно.

"Те политтехнологи, которые пишут тексты [оппозиционному кандидату в президенту Светлане] Тихановской, задают вопрос: армия, вы с народом? Будете вы стрелять в народ? Нас призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит: "Не выполняйте преступные приказы". Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона – не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… Мы люди военные. Государственная система не развалена, работает, президент избран", – сказал министр обороны Бералуси.

В августе 2020 года после выборов президента Беларуси, победителем которых официально признали действующего президента Александра Лукашенко, в стране начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Проигравшая Лукашенко оппозиционер Светлана Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.

Теги: Россия, Беларусь, выборы, правоохранители, разгон демонстраций, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Entrepreneur. Фаррелл Уильямс и Джей Зи выпустили клип. Видео
  Entrepreneur. Фаррелл Уильямс и Джей Зи выпустили клип. Видео
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить
alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить
В семь или восемь лет? Козловский запутался в рассказах о первом сексе
В семь или восемь лет? Козловский запутался в рассказах о первом сексе
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
Расстройство личности и алкогольная зависимость. Адвокат Ефремова озвучил в суде его диагнозы
Расстройство личности и алкогольная зависимость. Адвокат Ефремова озвучил в суде его диагнозы
"Эта женщина просто настоящий огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась топлес
"Эта женщина – просто настоящий огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась топлес
  "Корона". В тизере четвертого сезона сериала появились Тэтчер и принцесса Диана. Видео
  "Корона". В тизере четвертого сезона сериала появились Тэтчер и принцесса Диана. Видео
"Кого не хватает – братика или сестрички?" Билык заговорила о третьем ребенке
"Кого не хватает – братика или сестрички?" Билык заговорила о третьем ребенке
Беременная жена Болдуина показала, как держит сына на животе
Беременная жена Болдуина показала, как держит сына на животе
"Мой сказал, что я секси". Цибульская, оголив бедро, рассказала о сексуальности
"Мой сказал, что я секси". Цибульская, оголив бедро, рассказала о сексуальности
64-летний Гибсон вышел на прогулку в Малибу с 30-летней возлюбленной
64-летний Гибсон вышел на прогулку в Малибу с 30-летней возлюбленной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"
Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым
"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS