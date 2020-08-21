Министр обороны Беларуси о разгоне протестов: Деструктивные СМИ демонизировали правоохранителей

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что организованные вооруженные группы вступили в силовое противостояние с милицией, а средства массовой информации представили это как силовой разгон мирных протестов. Об этом сообщила "Наша Ніва".

19 августа министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел закрытую встречу с руководством структурных подразделений минобороны, генштаба и вооруженных сил страны. Аудиозапись встречи появилась в распоряжении издания "Наша Ніва", ее расшифровка была опубликована 20 августа.

На закрытом совещании Хренин заявил, что с 9-го по 12 августа в Беларуси "предпринимались силовые попытки захвата власти, которые координировались из-за рубежа".

"Организованные группы, вооруженные ножами, прутьями, "коктейлями Молотова" и фейерверками, вступили в силовое противостояние. Деструктивные СМИ представляли это как силовой разгон мирных протестов, демонизируя правоохранителей", – сказал министр.

По его мнению, оппозиционные СМИ искусственно завысили количество участников митингов.

"В частности, оппозиционные СМИ заявляют, что якобы у стелы собралось около 200 тысяч человек, а всего по стране около полумиллиона. Анализ снимков Воздушно-космических сил России показывает, что в самый пик сбора общая численность была не более 40 тысяч человек. Это не более 2% всех жителей столицы. И такая картина по всем городам", – считает Хренин.

Он отметил, что пока армия не перейдет на сторону протестующих, государство развалить невозможно.

"Те политтехнологи, которые пишут тексты [оппозиционному кандидату в президенту Светлане] Тихановской, задают вопрос: армия, вы с народом? Будете вы стрелять в народ? Нас призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит: "Не выполняйте преступные приказы". Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона – не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… Мы люди военные. Государственная система не развалена, работает, президент избран", – сказал министр обороны Бералуси.

В августе 2020 года после выборов президента Беларуси, победителем которых официально признали действующего президента Александра Лукашенко, в стране начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Проигравшая Лукашенко оппозиционер Светлана Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.