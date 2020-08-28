Тихановская заявила, что видит лишь одно свидетельство поддержки Лукашенко со стороны России

По словам белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, с ней связывались представители многих государств, но из России к ней никто не обращался.

Единственным свидетельством поддержки Россией действующего президента Беларуси Александра Лукашенко является его поздравление с победой на выборах главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом 27 августа в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила участвовавшая в выборах и уехавшая в Литву белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

"Мы знаем, что Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах. Но я думаю, он увидел потом настроения людей, увидел все эти демонстрации, которые проходят против. А других каких-то свидетельств поддержки я не вижу", – сказала она.

По словам оппозиционерки, с ней "связывались представители многих государств, среди которых представителей РФ не было".

"Мы всегда открыты к разговорам, переговорам с лидерами всех стран... Вы знаете, что я хочу сказать: что проблема, которая сейчас назрела в Беларуси, – это абсолютно внутренняя проблема. Это вопрос демократии. Сейчас не стоит вопрос внешней политики. Мы не приветствуем вообще никакие вмешательства ни одной из стран во внутреннюю политику Беларуси", – подчеркнула Тихановская.

В вышедшем 27 августа интервью телеканалу "Россия 24" Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Беларуси, а также о том, что позиция РФ в отношении событий в Беларуси более нейтральная, чем у других стран, которые, по его мнению, пытаются вмешаться в происходящее.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. Акции протеста проходят в Беларуси ежедневно.