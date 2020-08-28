"Зажрались. Поэтому поставим на место". Лукашенко пригрозил ответом странам, которые ввели санкции против Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил торговой войной странам, которые ввели санкции против белорусских властей из-за политической ситуации в стране.

Лукашенко: Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо Фото: ЕРА

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ответными мерами странам, которые ввели антибелорусские санкции после прошедших в стране выборов президента. Об этом он заявил в ходе посещения предприятия по производству сыров ООО "Савушкин-Орша", пишет пресс-служба президента.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или через Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) – пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", – сказал Лукашенко.

Он считает, что в Европе "зажрались и забыли, что такое Беларусь".

"И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", – отметил президент Беларуси.

Он подчеркнул, что поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.

"Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", – убежден Лукашенко.

По его словам, Беларусь уже проходила период санкций, выживет и на этот раз.

"Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо", – добавил он.

27 августа санкции против белорусских чиновников ввела Эстония, они вводятся скоординированно с Латвией и Литвой.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. Акции протеста проходят в городах Беларуси ежедневно.