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ПОЛИТИКА

Для разрыва дипотношений Украины с Беларусью оснований нет – Кулеба

Украина сейчас не планирует прибегать к разрыву дипломатических отношений с Беларусью, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, белорусский посол продолжает выполнять свои функции в Украине.

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Кулеба рассказал об отношениях Украины и Беларуси
Кулеба рассказал об отношениях Украины и Беларуси
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Украина не собирается разрывать отношения с Беларусью, но ставит на паузу подготовку и проведение официальных встреч. Для разрыва дипломатических отношений между странами сейчас нет никаких оснований. Как передает корреспондент "ГОРДОН", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 28 августа.   

"Мы не разрываем отношения с Беларусью. Безусловно, мы не планируем прибегать к этому шагу [разрыву дипотношений] сейчас. Белорусский посол продолжает выполнять свои функции здесь, в Украине", – сказал министр.

Кулеба отметил, что контакты между Украиной и Беларусью ставятся на паузу "до стабилизации ситуации в Беларуси".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

МИД Украины 15 августа констатировал, что результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям. Украина пообещала принять решение о введении санкций для Беларуси, когда увидит утвержденный Евросоюзом санкционный список.

22 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси нужно провести новые выборы.

Теги: Беларусь, выборы, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, дипломаты, брифинг, протесты в Беларуси
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