Президенту России надо как-то сбалансировать это свое неприличное поведение относительно Беларуси – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси, несмотря на заявления российского президента Владимира Путина.

Кулеба заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела Беларуси

Украина никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Так глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге 28 августа прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси 33 вагнеровцев – это совместная операция украинских и американских спецслужб, сообщает "Интерфакс-Украина".

Поскольку Россия активно заявляет о том, что она присылает своих специалистов в Беларусь, о том, что готова отправлять туда своих правоохранителей, то, "безусловно, президенту России надо как-то сбалансировать это свое неприличное поведение относительно Беларуси и показать, что не он один пытается вмешиваться во внутренние дела Беларуси", сказал министр.

Кулеба заверил, что Украина никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

27 августа Путин, комментируя задержание в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер" в эфире телеканала "Россия 24", заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.