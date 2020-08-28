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Президенту России надо как-то сбалансировать это свое неприличное поведение относительно Беларуси – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси, несмотря на заявления российского президента Владимира Путина.

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Кулеба заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела Беларуси
Кулеба заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела Беларуси

Украина никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Так глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге 28 августа прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси 33 вагнеровцев – это совместная операция украинских и американских спецслужб, сообщает "Интерфакс-Украина".

Поскольку Россия активно заявляет о том, что она присылает своих специалистов в Беларусь, о том, что готова отправлять туда своих правоохранителей, то, "безусловно, президенту России надо как-то сбалансировать это свое неприличное поведение относительно Беларуси и показать, что не он один пытается вмешиваться во внутренние дела Беларуси", сказал министр.

Кулеба заверил, что Украина никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании "Вагнер" России. По его мнению, последствия такого освобождения "будут трагическими".

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. В СБУ ее назвали "фантастическим сценарием".

27 августа Путин, комментируя задержание в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер" в эфире телеканала "Россия 24", заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.

Теги: Владимир Путин, МИД, Беларусь, Дмитрий Кулеба, Вагнер, Российская Федерация, ЧВК
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