ГОРДОН
 
 
Елена Рыковцева
Елена Рыковцева

Российская журналистка.


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Белорусам жить с Лукашенко еще пять лет – это по ощущениям, как замуж силой за старика, еще и без расчета, ибо толку от него ноль

Показывают нам Лукашенко, который говорит, что готов "вести диалог" со студентами и с рабочими. Ну, которые, ясен пень, настроены оппозиционно.

Какой диалог? О чем диалог? Их уже чисто физиологически от него воротит, как я это вижу со стороны. Жить с ним еще пять лет – это по ощущениям, видимо, как замуж силой за старика, еще и без расчета, ибо толку (денег и перспектив) от него ноль.

С нашим тоже такое будет, просто у нашего больше двойников и хирургов, поэтому он дольше производит впечатление "как новенького". Но в 2024-м, если опять попрется, получит Беларусь.

Сейчас над ним не каплет, но он готов подать руку и силовой "резерв" тому, над кем каплет, потому что это его зеркало. Оля – Яло. Вчера Лукашенко – сегодня Путин. Путин тянет из болота свое будущее в лице Лукашенко. Но это очень большой вопрос – вытянет ли первый второго, или второй затянет за собой первого в болотную топь. Как там чаще по жизни случается? Ну, так будет и тут.

Источник: Елена Рыковцева / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Елена Рыковцева
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