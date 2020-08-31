Помощник Лукашенко считает, что против президента радикально настроены до 30% белорусов

Помощник президента Беларуси Александра Лукашенко Николай Латышенок считает, что раньше в стране было меньше радикально настроенных по отношению к президенту, но "людей подогрели".

Помощник президента Беларуси Александра Лукашенко Николай Латышенок оценил число радикально настроенных по отношению к президенту граждан Беларуси в 20–30%. Об этом 30 августа сообщает "РИА Новости".

Латышенок подчеркнул, что речь идет о его "чувстве" по поводу доли таких людей, потому что точных цифр нет.

Он считает, что раньше эта цифра была меньше, но "людей подогрели".

Сегодня во время акций протеста в Минске Латышенок выходил к протестующим и вступил с ними в спор по поводу происходящих акций протеста. На вопрос, нормально ли, когда "пять омоновцев на одного человека", помощник Лукашенко ответил: "Нормально". Видео опубликовало издание TUT.BY.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

На акциях протеста 30 августа задержали 140 человек. По данным правозащитников, среди задержанных в Беларуси были несовершеннолетние и один гражданин России.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.