Протестующие в Минске вышли на улицы в день рождения Лукашенко. Фоторепортаж
Фото: Дмитрий Брушко / tut.by
Фото: Дарья Бурякина / tut.by
Фото: Дмитрий Брушко / tut.by
Фото: Дмитрий Брушко / tut.by
Фото: Дарья Бурякина / tut.by
Фото: Дарья Бурякина / tut.by
Фото: Всеволод Улитко / tut.by
Фото: Дмитрий Брушко / tut.by
Фото: Вадим Замировский / tut.by
Фото: Вадим Замировский / tut.by
Фото: Вадим Замировский / tut.by
Фото: Вадим Замировский / tut.by
Фото: Дарья Бурякина / tut.by
В Минске 30 августа проходил марш мира и независимости
. Шествие продолжило протесты против фальсификации выборов и насилия силовиков. На улицы вышли десятки тысяч человек, требуя отставки президента страны Александра Лукашенко и проведения честных выборов. Часть протестующих направилась к Дворцу независимости поздравлять Лукашенко с 66-летием. По данным государственного информагентства БЕЛТА
, сегодня силовики задержали не менее 125 человек.