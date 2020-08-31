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Протестующие в Минске вышли на улицы в день рождения Лукашенко. Фоторепортаж

Вчера 18.43
В Минске 30 августа проходил марш мира и независимости. Шествие продолжило протесты против фальсификации выборов и насилия силовиков. На улицы вышли десятки тысяч человек, требуя отставки президента страны Александра Лукашенко и проведения честных выборов. Часть протестующих направилась к Дворцу независимости поздравлять Лукашенко с 66-летием. По данным государственного информагентства БЕЛТА, сегодня силовики задержали не менее 125 человек.
Теги: МВД, Беларусь, Александр Лукашенко, Минск, Марш мира, отставка, насилие, протесты в Беларуси
 

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