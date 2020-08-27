Экс-разведчик КГБ Швец: Россия не введет войска в Беларусь, потому что ей нечего вводить

Швец: Российские вооруженные силы были применены до сих пор против Грузии, у которой не было армии, и против Украины, у которой была армия, но не было политического руководства Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший разведчик КГБ, сокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону 16 августа высказал мнение, что Россия не будет вводить свои войска на территорию Беларуси.

"Во-первых, этих войск так называемых "вот Россия войска введет" у нее нет. Российские вооруженные силы созданы бывшим торговцем мебелью [Анатолием] Сердюковым по личному указанию Путина. И Сердюков знал, зачем это нужно сделать. Это было сделано для понтов. Российские вооруженные силы были применены до сих пор против Грузии, у которой не было армии, против Украины, у которой была армия, но не было политического руководства, которое могло бы ею руководить, и потом вооруженный народ красную якобы машину остановил на Донбассе. Это Сирия, где они бомбят террористов, которые не могут ответить. А первый выстрел в сторону российского самолета – и самолет падает. Нет у России армии. Нет ни живой силы, нет достаточно техники современной", – отметил Швец.

По его мнению, нет вопросов, которые бы решали вооруженные силы другой страны в Беларуси при полном отсутствии внешней угрозы государству со стороны кого-либо, кроме самой России.

Швец считает, что наемники частной военной компании "Вагнер" прибыли в Беларусь накануне выборов президента неслучайно. Он отметил, что Путин в 1999 году пришел к власти "путем террора".

"Взрывы домов в Москве в 1999 году – это была террористическая операция российских спецслужб, чтобы привести Путина к власти. И есть еще одна история, которую я знаю и которая практически неизвестна. Где-то в начале 1970-х годов случилось ЧП в одной из резидентур КГБ. Если я не ошибаюсь, это было в Ливане. Террористы похитили сотрудника резидентуры. Это был первый случай в практике. Собралось руководство, лучшие аналитики и начали думать, что делать. И пришли к выводу, что "раз с нами так обращаются террористы, мы должны показать им настолько зверское лицо, чтобы они содрогнулись". Такое было решение. Через людей Ясира Арафата нашли, кто это сделал. По-моему, двое представителей группировки, похитившей представителя советской резидентуры, были пойманы, а потом их головы были присланы в посылке руководителю этой группировки. Больше похищений представителей Советского Союза за рубежом тогда и вплоть до окончания существования Советского Союза не было", – рассказал Швец.

Он высказал мнение, что нечто подобное могло произойти и в Беларуси.

"Я боялся, что если бы они [вагнеровцы] остались и начались беспорядки, то могли бы произойти настолько чудовищные два-три акта, от которых у нормальных людей кровь в жилах стынет. И от этого ужаса все бы остановилось, все бы замерло. Это, конечно, была бы ужасная победа для режима, для [президента Александра] Лукашенко. Не знаю, сколько бы он просидел, но вижу, что такая возможность есть", – добавил экс-разведчик.

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29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

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